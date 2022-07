Política Ministro Ciro Nogueira é vaiado em convenção do PDT no Piauí

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Ministro da Casa Civil foi recebido com gritos de "Fora Bolsonaro" na convenção do PDT em Teresina. (Foto: Reprodução)

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi vaiado na convenção do PDT do Piauí. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, o político é recebido aos gritos de “Fora Bolsonaro” no evento realizado no sábado (30), na Câmara Municipal de Teresina.

A candidata a deputada federal Amanda Costa (PDT), que é vice-presidente do partido no estado, foi a responsável por iniciar o coro de protesto contra a presença do aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no local. “Fora bolsonarista, fora Bolsonaro! Eu me retiro, porque eu não fico junto com bolsonarista”, disse.

Nogueira chegou à convenção acompanhado do candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes (União Brasil), cuja vice é a ex-mulher do ministro, a deputada Iracema Portella (PP), e de Joel Rodrigues (PP), candidato ao Senado. Procurado, o ministro não respondeu aos contatos da reportagem.

O PDT, que na disputa nacional lançou o ex-ministro Ciro Gomes, formalizou apoio à chapa formada por União Brasil e PP no evento de hoje. Após Amanda Costa deixar o local, alguns dos presentes foram cumprimentar o ministro. O PDT lançou o ex-ministro Ciro Gomes à Presidência.

Articulador

Nogueira é o grande articulador da oposição ao governo do Piauí, sua base eleitoral. No estado, ele tem sob seu comando duas candidaturas com o objetivo de tirar o PT do poder, já que o ex-governador, Wellington Dias, concorrerá ao Senado e tenta fazer o seu sucessor. Nas eleições deste ano, Dias vai disputar uma cadeira no Senado e indicou seu ex-secretário de Fazenda Rafael Fonteles (PT) como seu sucessor no estado sem o apoio do cacique do centrão.

Apoiador fiel de Bolsonaro nos últimos anos e um dos líderes do Centrão, Nogueira investe no ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes (União Brasil), nesta eleição. Tanto que sua ex-mulher e correligionária, a deputada federal Iracema Portela (PP), está como vice na chapa.

Outro movimento ocorreu dentro do Partido Liberal (PL), atual sigla do presidente Jair Bolsonaro. O ministro foi responsável pela candidatura do coronel Diego Melo, que há até pouco tempo era do Patriota e migrou para a sigla bolsonarista. Antes, Ciro indicou a jornalista Samanta Cavalca para ser presidente estadual do PL –com o aval de Bolsonaro.

