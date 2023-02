Política Ministro concede liberdade provisória do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Coronel Fábio Augusto Vieira estava detido desde 10 de janeiro. Foto: Reprodução Coronel Fábio Augusto Vieira estava detido desde 10 de janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu, nesta sexta-feira (3), a liberdade provisória do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto Vieira.

Ele está detido desde 10 de janeiro, e é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos cometidos por radicais no dia 8 de janeiro.

No documento, Moraes aponta que, em seu relatório, o interventor federal da Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli, afirma que Vieira “não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigados”, apesar de ser o então comandante da PM.

“Além de apontar que o investigado esteve presente na operação, foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas”, declara Moraes, ainda citando o relatório de Cappelli.

O ministro do STF diz que a conclusão do interventor reforça as alegações do ex-comandante, durante depoimento para a Polícia Federal, procurou o GDF a fim de desmobilizar o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Vieira afirmou que, enquanto era comandante da Polícia Militar, tentou, por duas vezes, desmobilizar o acampamento e que chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas não obteve êxito por pedido do próprio Exército.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-concede-liberdade-provisoria-do-ex-comandante-da-policia-militar-do-distrito-federal/

Ministro concede liberdade provisória do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal