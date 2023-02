Política Planalto atende presidente da Câmara e vai pagar R$ 2,8 bilhões a novos deputados

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

O pedido é um dos primeiros da lista de Lira para o Planalto após a vitória dele na eleição. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Palácio do Planalto vai atender a um pedido do presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e destinar R$ 2,8 bilhões em emendas parlamentares a 218 deputados novatos da casa.

Como chegaram agora na Câmara, os novos deputados não indicaram emendas na Lei Orçamentária Anual de 2023. Com o gesto, porém, o governo acaba acenando tanto para parlamentares quanto para Lira e tenta consolidar sua base aliada para aprovar projetos de seu interesse.

O pedido é um dos primeiros da lista de Lira para o Planalto após a vitória dele na eleição.

Há porém outras demandas do que vem sendo chamado no governo de “consórcio do Lira”, seu grupo político que transcende partidos políticos. É formado por parlamentares de legendas diferentes, mas tem no seu eixo o PP, PL, Republicanos e o União Brasil.

As demandas não necessariamente são feitas diretamente por Lira ao governo, mas por interlocutores.

O grupo, por exemplo, deve ficar com três diretorias do Correios. O União Brasil deverá fazer as indicações. Diretorias de bancos estatais também estão no alvo.

O governo porém resiste a entregar todos os pedidos. Havia demandas, por exemplo, para ocupar por completo alguns órgãos, em um modelo chamado se “porteira fechada”, quando todas as indicações são feitas pelo partido.

O “consórcio de Lira” pediu este formato para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Codevasf e o Banco do Nordeste. A ideia no Palácio do Planalto é não entregar tudo, mas lotear os órgãos para diferentes legendas.

