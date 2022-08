Política Ministro da Casa Civil defende as urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Ministro da Casa Civil avalia que Bolsonaro vai mostrar confiança no sistema eleitoral brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), afirmou nesta sexta-feira (19) confiar nas urnas eletrônicas, que são alvo de ataques, sem provas, do presidente Jair Bolsonaro.

“Eu confio nas urnas brasileiras, eu confio no sistema eleitoral (…) A Constituição brasileira será respeitada por todos nós”, disse Ciro em um debate promovido pelo Esfera Brasil, grupo que reúne grandes empresários do país.

Ciro disse avaliar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai tranquilizar seus apoiadores e demonstrar confiança ao processo.

“Eu confio no sistema eleitoral brasileiro. (…) Acho que o próprio presidente ao longo da campanha vai passar isso, tranquilizando e dando confiança ao nosso sistema.”

Bolsonaro acusa, sem provas, de haver fraude no processo eleitoral realizado por meio de urnas eletrônicas. As declarações são consideradas falsas pela Justiça Eleitoral e por especialistas. Nunca houve registro de fraude no uso de urnas.

Ciro Nogueira disse, no entanto, que o sistema eleitoral brasileiro “não é inviolável” e pode ser aprimorado. Ele defendeu maior transparência do processo e também a participação das Forças Armadas na fiscalização da eleição, dizendo que elas foram convidadas.

“A questão é se as medidas vão contribuir ou não. Ninguém tem que aceitar por ser do exército.”

Ciro Nogueira afirmou que a posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça (16), “foi uma demonstração da maturidade das instituições e da democracia” brasileira.

Durante a posse de Moraes, no entanto, Ciro e os outros seis ministros de Bolsonaro presentes no evento, evitaram aplaudir quando o novo presidente do TSE discursou em defesa da urna eletrônica.

O ministro afirmou que o Brasil vive uma “democracia plena” com representantes de ambos os lados da esfera política. Disse que “antigamente nós não tínhamos o papel da direita, que foi trazido pelo presidente Bolsonaro”.

Lira

Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que considera um erro os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do País. Ele afirmou que o questionamento ao processo eleitoral “não faz bem” ao Brasil e ao próprio presidente da República.

Lira deu a declaração durante participação em um evento em São Paulo, promovido pelo banco BTG Pactual. Ele comentava sobre a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE – prestigiada por um grande número de autoridades – quando foi indagado sobre a postura de Bolsonaro em relação às urnas.

“O senhor acha que o presidente erra quando ataca as urnas, quando duvida das urnas?”, perguntou a entrevistadora.

“Acho [que é um erro]. Já disse pessoalmente, já disse a ele, já pedi, já falei, nós já votamos no Congresso essa questão [do voto impresso]”, respondeu o presidente da Câmara.

Lira se referiu à votação na Câmara que rejeitou e enviou para o arquivo uma proposta de emenda à Constituição (PEC), defendida por Bolsonaro, que previa o voto impresso nas eleições, plebiscitos e referendos.

