Política Ministro da Casa Civil diz que há sobra de energia no Brasil e apagão foi “erro técnico”

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Governo federal deve pedir abertura de investigação das causas do corte de energia à Polícia Federal e à Abin.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira (16) que o apagão que atingiu todas as regiões do Brasil foi um “erro técnico” porque há sobra de energia no País. A declaração foi durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”.

“Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios. Nós temos hoje um parque eólico e solar gerando muita energia. Então não há razão nem de oferta, nem de demanda, para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica”, afirmou o ministro.

De acordo com Rui Costa, não haveria razão para um apagão, já que atualmente não há crise de geração de energia no Brasil. “Precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que, no mais rápido possível, nós consigamos dizer a sociedade”, declarou.

O apagão foi resultado de uma ocorrência na rede de operação do SIN (Sistema Interligado Nacional) que interrompeu 16 mil megawatts (MW) de carga.

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a interrupção ocorreu devido à abertura da interligação Norte-Sudeste. Entretanto, as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reúne nesta quarta-feira (16) com a diretoria do ONS e da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) para discutir o apagão. Na terça-feira (15), ele afirmou que iria solicitar à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência uma apuração do caso e de “eventuais dolos”.

“Primeiro é que é um sistema altamente sensível, é um sistema que requer planejamento, requer total e completo monitoramento. Tenho absoluta convicção que o ONS, até por sua característica técnica, não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos, ou se houve também falha humana ou até dolo”, explicou Silveira.

A energia foi restabelecida em todo o sistema elétrico nacional no final da tarde. A situação já havia sido normalizada nos locais afetados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ainda pela manhã.

