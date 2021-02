Economia Ministro da Economia diz que o auxílio emergencial pode voltar para a metade dos beneficiários

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O ministro disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de "cláusulas necessárias" Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O ministro disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de "cláusulas necessárias". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago para a metade das pessoas que receberam o benefício em 2020.

Guedes deu a declaração ao fazer um pronunciamento no ministério ao lado do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na quinta-feira (04) . O ministro também disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de “cláusulas necessárias”.

O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais, em razão da pandemia do coronavírus, em parcelas de R$ 600 e, depois, de R$ 300.

Ao dirigir-se à imprensa, ao lado do ministro, Pacheco afirmou: “A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é a preocupação do Congresso Nacional, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder ajudar a camada mais vulnerável”.

Guedes, na sequência, declarou: “O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado – em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes –, isso nós vamos nos entender rapidamente porque a situação do Brasil exige essa rapidez”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia