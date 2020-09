Política Ministro da Educação diz que, se dependesse dele, as aulas nas escolas de todo o País “voltariam amanhã”

17 de setembro de 2020

Milton Ribeiro afirmou que está em elaboração um protocolo de biossegurança para a retorno do funcionamento das escolas, com foco na educação básica Foto: Isac Nóbrega/PR Milton Ribeiro afirmou que está em elaboração um protocolo de biossegurança para a retorno do funcionamento das escolas, com foco na educação básica. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

Na sua primeira participação em uma audiência pública com deputados e senadores, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que, se dependesse dele, as aulas presenciais nas escolas de todo o País – suspensas devido ao coronavírus – “voltariam amanhã”.

“Se dependesse de mim, retornava amanhã. Mas temos os riscos e temos que saber que o MEC [Ministério da Educação] não tem esse poder”, declarou nesta quinta-feira (17).

“Ninguém, absolutamente nenhum país, até os mais desenvolvidos, tem uma resposta final a respeito do assunto da Covid e o retorno às aulas, que é um dos temas mais provocantes e atuais que nós temos”, prosseguiu.

O ministro disse que está em elaboração um protocolo de biossegurança para a retorno do funcionamento das escolas, com foco na educação básica. “É uma questão de segurança, não podemos colocar em risco as crianças e os adolescentes. Estamos trabalhando para o retorno o mais breve possível, para a gente pegar esse fim de ano e deixar a criançada animada para o ano que vem”, disse Ribeiro na Comissão Mista da Covid-19, que acompanha as ações do Executivo.

Segundo ele, as medidas não estão sendo elaboradas exclusivamente pelo Ministério da Educação. Entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação também trabalham na definição desse protocolo, que pretende dar aos estudantes condições de segurança mínima no retorno às aulas.

No rol de medidas estão, por exemplo, diretrizes de higiene, número máximo de alunos por sala de aula, distanciamento mínimo e parâmetros para o preparo da alimentação escolar.

