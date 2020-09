O procurador-geral da República, Augusto Aras, está infectado pelo novo coronavírus. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (17) pela PGR (Procuradoria-Geral da República), ele “passa bem e está em isolamento, despachando remotamente”.

Aras é mais uma das autoridades que estiveram na posse do novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, na semana passada, e contraíram a Covid-19. Antes dele, testaram positivo o próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Maria Cristina Peduzzi, e os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.

Em nota, a presidência do STF afirmou que tomou medidas de segurança durante a posse de Fux e seguiu todos os protocolos recomendados. Disse ainda que está “em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF”.