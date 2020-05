Política Ministro da Educação vai à Polícia Federal depor sobre ofensas ao Supremo e fica em silêncio

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Weintraub depôs como parte das investigações do chamado "inquérito das fake news", aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Weintraub depôs como parte das investigações do chamado "inquérito das fake news", aberto pelo Supremo Tribunal Federal. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento à PF (Polícia Federal) nesta sexta-feira (29), para explicar declarações contra o STF (Supremo Tribunal Federal) feitas em uma reunião ministerial, a mesma do processo do ex-ministro Sérgio Moro. Durante o depoimento, Weintraub teria optado por permanecer em silêncio.

Na reunião em questão, em um determinado momento, Weintraub afirma: “botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, viu indícios de prática de delitos como difamação, injúria e crime contra a segurança nacional e havia dado cinco dias para que ele prestasse depoimento à PF no âmbito do inquérito das fake news. Weintraub compareceu na condição de investigado.

O ministro depôs pela manhã, na sede da pasta, antes mesmo de uma decisão do STF sobre o habeas corpus preventivo que pedia sua suspensão. O documento, assinado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, argumentava que o colega de governo poderia sofrer limitação em seu direito de liberdade em consequência desse ato.

Weintraub depôs como parte das investigações do chamado “inquérito das fake news”, aberto pelo Supremo Tribunal Federal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política