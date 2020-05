Mundo Trump rompe com Organização Mundial da Saúde e culpa China por sofrimento do mundo com a pandemia

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Trump explicou que os fundos aplicados na Organização Mundial da Saúde vão ser redirecionados para outras organizações. Foto: Reprodução/Twitter Trump explicou que os fundos aplicados na Organização Mundial da Saúde vão ser redirecionados para outras organizações. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (29) que está encerrando relações com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e que vai realocar financiamento antes destinado ao órgão a outras iniciativas. Para Trump, a OMS foi “pressionada” pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus, causador da Covid-19, e agora o mundo “está sofrendo como resultado dos malfeitos do governo chinês”.

O rompimento de Trump com a OMS acontece em meio a uma série de desentendimentos entre o organismo e o país. No mês passado, Trump anunciou a suspensão da verba à entidade. Agora, terminou as relações e direcionou financiamento para outros fins.

O presidente norte-americano também acusa a China de estar à frente das decisões da OMS, embora o país financiasse menos o organismo do que o próprio governo americano.

“O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. A gente precisa de transparência”, concluiu.

As declarações foram dadas após o número de mortos por Covid-19 nos EUA ultrapassarem a marca de 100 mil — o primeiro país a atingir esse total. Mesmo assim, Trump vem pedindo a reabertura da economia nos Estados Unidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo