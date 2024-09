Economia Ministro da Fazenda comemora o resultado do PIB e diz que o Brasil pode fechar 2024 com crescimento econômico acima de 2,8%

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Haddad afirmou que um crescimento acima do esperado da economia brasileira pode, inclusive, impactar os cálculos do Orçamento de 2025 Foto: Rovena Rosa/Agencia Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o crescimento de 1,4% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no segundo trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo Haddad, o aumento indica que o Brasil pode fechar 2024 com um crescimento econômico acima de 2,8%.

“Vamos, provavelmente, reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, superar 2,7% ou 2,8%. Há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3%”, disse o ministro.

A estimativa oficial do governo, até julho, era de um crescimento de 2,5% no acumulado do ano. Essa previsão é revista periodicamente pela área econômica.

O Boletim Focus, divulgado na segunda (2) pelo Banco Central com base nas projeções de 100 instituições financeiras, indica que o mercado espera um crescimento de 2,46% da economia brasileira neste ano.

Haddad afirmou que um crescimento acima do esperado pode, inclusive, impactar os cálculos do Orçamento de 2025. “Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Então, nós vamos analisar com calma. A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho. Mas, de junho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião”, afirmou.

2024-09-03