A principal atividade econômica dos municípios da Campanha Gaúcha é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bovinos, ovinos e equinos. Já as principais produções agrícolas da região são a soja, o arroz, o milho e o trigo. Mas, nos últimos anos, a paisagem começou a mudar, e os campos ganharam extensos parreirais, de onde sai a matéria-prima para a produção de vinhos finos.

Hoje, a Campanha Gaúcha é a segunda maior produtora de uvas e vinhos finos do Brasil, respondendo por quase um terço da produção nacional. Em 2023, entre as vinícolas da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, foram colhidos mais de 8 milhões de quilos de uvas, em uma área de aproximadamente 880 hectares. As propriedades da região também investem no enoturismo, oferecendo roteiros onde o turista pode degustar vinhos, um autêntico churrasco gaúcho, se deliciar com azeite de oliva e curtir a paisagem única do Bioma Pampa.

O enoturismo, a enogastronomia e as oportunidades no mercado brasileiro de vinhos serão alguns dos temas debatidos no 2º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, que será realizado nos dias 11 e 12 de setembro, no Campus Dom Pedrito da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Previsto para maio, o Fórum, que é promovido pela Unipampa em parceria com a prefeitura de Dom Pedrito, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado (Sebrae/RS) e a Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, teve que ser adiado devido às chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio.

O evento tem o objetivo de promover a integração de importantes agentes do setor da vitivinicultura brasileira, por meio de palestras, reuniões e assembleias. Também visa demonstrar o potencial enogastronômico da região, aliando a culinária local aos vinhos elaborados pelos estudantes do Curso de Enologia da Unipampa.

O Fórum ainda busca apresentar pesquisas desenvolvidas no Curso de Enologia da Unipampa ao longo de sua história, gerando informações e materiais sobre diversos temas relacionados à viticultura, enologia e agronegócio, e evidenciar a demanda pela conclusão da obra do Prédio Acadêmico da Enologia. A estrutura, que terá uma área de 2,1 mil metros quadrados, deverá abrigar oito laboratórios, vinícola experimental e salas de aulas. “Será um complexo único no Brasil, dedicado aos cursos do Campus Dom Pedrito e, em especial, o Curso de Enologia”, destaca a diretora da Unipampa Campus Dom Pedrito, Nadia dos Santos Bucco.

Programação

O primeiro dia de atividades do Fórum iniciará às 14h, com uma reunião do Conselho de Planejamento e Gestão da Aplicação de Recursos Financeiros para Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis) com os agentes regionais da Campanha Gaúcha. Às 15h30min, ocorrerá a apresentação da Frente Parlamentar da Fruticultura e Vitivinicultura, que foi criada em 2015 e é presidida pelo deputado estadual Elton Weber.

A abertura oficial será realizada às 9h do dia 12 de setembro e contará com a participação especial do empresário Luiz Eduardo Batalha, proprietário do Azeite Batalha. Às 10h30min, haverá a apresentação da Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, que é coordenada pelo deputado federal Afonso Hamm.

Às 11h30min, o chef de cozinha e empresário Rodrigo Bellora, fará a palestra “Turismo, gastronomia e valorização dos produtos locais”. Às 15h, o CEO da plataforma Wine Locals, Diego Fabris, falará sobre o tema “Oportunidades do enoturismo na Campanha Gaúcha”. Às 16h, ocorrerá o Circuito de apresentações de trabalhos desenvolvidos pelo Curso de Enologia da Unipampa. O encerramento da programação será às 17h30min, com visita ao vinhedo experimental da Unipampa “Sunset nas vinhas”.

