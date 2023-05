Política Ministro da Fazenda diz que despesas no Brasil vão crescer menos que a metade das receitas em qualquer cenário para 2024

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Ministro disse que foi informado deste dado na manhã desta quinta-feira, em reunião com membros do Tesouro Nacional e da Receita Federal. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à jornalistas nesta quinta-feira (18) que as despesas públicas vão ter crescimento inferior a 50% do avanço das receitas no exercício de 2024 em qualquer dos cenários projetados.

“Em nenhum cenário a despesa cresce mais do que 50%. Quando nós fecharmos o ano de 2024, você vai verificar que as despesas tiveram incremento inferior à metade do incremento das receitas”, afirmou o ministro.

Haddad disse que foi informado deste dado na manhã desta quinta-feira, em reunião com membros do Tesouro Nacional e da Receita Federal.

O dado foi mencionado enquanto o ministro comentava regra de transição do marco fiscal, adicionada pelo relator do projeto na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado (PP-BA), que flexibiliza o crescimento das despesas para 2024. Segundo Haddad, a inclusão do mecanismo foi possibilitado pela previsão de crescimento extraordinário das receitas para o próximo exercício.

Haddad diz que inflação surpreenderá

Durante a coletiva, o petista ainda disse que sua pasta projeta uma “surpresa” para a inflação acumulada deste ano. Segundo o petista, o índice deve ficar em 5,6%.

“A inflação vai surpreender para menos. Nossa projeção de inflação é menor do que a inflação projetada pelo mercado. Nós estamos com uma taxa de inflação projetada em 5,6%. O mercado está com uma taxa de 6%”, disse.

A projeção mais recente do Boletim Focus, realizado pelo BC (Banco Central) com colaboração de economistas, indicou que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficará em 6,03% ao fim de 2023.

