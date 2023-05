Rio Grande do Sul Governo gaúcho detalha nesta sexta-feira projeto para prevenir feminicídios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

No evento está prevista assinatura de termo de cooperação para implantação do Monitoramento do Agressor

O governo do Estado anuncia para esta sexta-feira (19) uma solenidade para detalhar a implantação do projeto “Monitoramento do Agressor”, visando prevenir feminicídios e outros delitos de violência contra a mulher.

No ato, estarão presentes o governador Eduardo Leite e chefes de outros Poderes e órgãos envolvidos, que vão assinar um termo de cooperação para início do uso de tornozeleiras eletrônicas por agressores afastados por medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Segundo o governo, os testes dos equipamentos, viabilizados por investimento de R$ 4,2 milhões do Avançar na Segurança, e o treinamento dos policiais para operação do sistema já foram concluídos.

Os detalhes a respeito do funcionamento do projeto, o número de tornezeleiras disponibilizadas conforme as regiões do Estado e o cronograma de implantação serão revelados no evento, que ocorre a partir das 9h, no Palácio Piratini.

