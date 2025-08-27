Política Ministro da Fazenda diz que não tem intenção de ser candidato em 2026

Fernando Haddad (foto) acrescentou, porém, que essa definição é uma "prerrogativa exclusiva" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (27) que não tem intenção de ser candidato nas eleições de 2026. Ele acrescentou, porém, que essa definição é uma “prerrogativa exclusiva” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não tenho intenção, nesse momento, a ser candidato em 2026. Já expressei isso à direção do partido. Não conversei com o presidente [Lula] ainda”, afirmou Haddad, durante entrevista ao portal UOL.

No sábado (23), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu que o ministro seja candidato em São Paulo nas eleições de 2026 para ajudar – com um palanque no maior colégio eleitoral do país – Lula na tentativa de reeleição ao Palácio do Planalto.

A ideia seria que o ministro disputasse uma vaga no Senado ou tentasse ser governador de São Paulo. Haddad também afirmou considerar natural que partidos que hoje fazem parte do governo apoiem outros candidatos no ano que vem.

“Os partidos mais do ‘establishment’, mais ligados à elite, a tendência é optar por uma candidatura conservadora, [que defenda] venda de estatal, corte de direitos. O que o presidente espera é que, enquanto estamos juntos no governo, defendamos nosso legado”, afirmou o ministro. Ele avaliou, ainda, que a elite brasileira não apoiará o Partido dos Trabalhadores (PT) em 2026.

“A elite não vai de Lula, não consegue assimilar o presidente. Não vai abraçar o Lula, então vai ter de abraçar outro candidato. Tem problema com a agenda progressista”, acrescentou.

Para o ministro da Fazenda, há momentos, na história, que a disputa de narrativa, projeto, futuro se impõe aos indicadores econômicos. E avaliou que, se a economia brasileira estivesse ruim, com desemprego e inflação em alta, por exemplo, Lula dificilmente seria reeleito.

“Até a terra ser esfera passa a ser contestada, a eficiência da vacina também. Tudo vira razão para contestação. A gente tem de levar em conta que isso vai demorar a passar, até trazer a política para racionalidade. Mas está melhor do que estava em 2018, 2022. Temos condição de ter eleição minimamente civilizada. Muito civilizada não”, declarou.

Haddad disse ainda ser “muito entusiasmado” com a equipe do Ministério da Fazenda, em referência à possibilidade do secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, permanecer no seu lugar no fim do mandato, caso ele decida disputar as eleições em 2026.

