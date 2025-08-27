Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre registra o triplo de corridas de rua neste ano em comparação a 2023

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Em 2025, já ocorreram 49 eventos, com expectativa de ultrapassar 90 até o fim do ano

Foto: Freepik
Porto Alegre triplicou o número de provas de corrida de rua em dois anos, consolidando-se como a segunda capital do país em volume. Em 2025, já ocorreram 49 eventos, com expectativa de ultrapassar 90 até o fim do ano.

Quase cem mil corredores já competiram, e a estimativa é que mais de 150 mil corram pelas ruas da cidade até dezembro, o triplo de 2023, quando foram 30 competições e 55.269 corredores. Em 2024, foram 45 provas com mais de 75 mil inscrições, números que colocam Porto Alegre atrás apenas de São Paulo.

O secretário de Esporte e Lazer, Júlio César de Souza Gonçalves, o Professor Tovi, atribui o sucesso das corridas à colaboração da prefeitura. Segundo ele, o processo envolve diversas secretarias, desde a inscrição no Sistema Eletrônico de Informações até a coordenação com Empresa Pública de Transporte e Circulação e Departamento Municipal de Limpeza Urbana.

Eventos de grande porte, como a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que teve 25 mil atletas em 8 de junho, e a Maratona New Balance, com 10 mil competidores, em 27 de abril, demonstram a relevância das corridas na cidade. Esses números inspiraram a criação da Lei 271/25, aprovada em 18 de agosto, que oficializa Porto Alegre como a Capital das Corridas de Rua.

Mulheres

A participação feminina também cresceu. Segundo Claudio Soirefamann, proprietário da Run Esportes, mulheres representam 50% das inscrições. Esse aumento motivou a criação da Poa Ladies Run, evento exclusivo para mulheres, que ocorrerá em 19 de outubro.

Grupo de corrida

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reativou as vagas do Correria, grupo de corrida gratuito que treina no Parque Ramiro Souto às segundas e quartas-feiras, às 18h30 e 19h30. Cleber da Silva Andrade, coordenador da Unidade Pedagógica da Smel, destaca que a rápida procura pelas vagas demonstra o interesse da população em adotar um estilo de vida ativo e utilizar os espaços públicos.

