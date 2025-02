Política Ministro da Fazenda, Fernando Haddad diz que é alvo de “fogo amigo” dentro do governo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o ministro, apesar de seu discurso coerente desde dezembro de 2022, ele tem sido alvo de críticas tanto de pessoas do governo quanto da oposição. (Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu na quarta-feira (5) que é alvo de fogo amigo no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o ministro, apesar de seu discurso coerente desde dezembro de 2022, ele tem sido alvo de críticas tanto de pessoas do governo quanto da oposição.

“Estou perseguindo os mesmos objetivos, com a mesma tenacidade e com a mesma certeza de que o Brasil pode melhorar muito e sair dessa armadilha em que entramos dez anos atrás”, disse Haddad em entrevista à GloboNews.

O ministro não citou nomes, mas, segundo reportagem da Folha de S. Paulo, houve atritos entre o titular da Fazenda e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e integrantes do partido também já fizeram críticas públicas à política fiscal conduzida por Haddad.

O ministro citou Lula para responder às críticas do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que o chamou de fraco e afirmou que ele tem dificuldade em comandar.

“Quem tem que dar resposta sobre isso é o presidente da República, que já deu no dia seguinte e falou: olha, uma pessoa que faz o Brasil crescer 7% ao ano, com a menor taxa de desemprego, aprova uma reforma tributária, as contas públicas, um marco fiscal”.

Haddad admitiu ter momentos de cansaço à frente da economia, mas garantiu estar disposto a cumprir seu compromisso com o presidente da República, mantendo a liderança da Fazenda até o final do governo.

O ministro também afirmou que não disputará nenhum cargo em 2026 e acredita que a gestão do orçamento federal será desafiadora até o último dia. Ele classificou essa tarefa como árdua e difícil.

Na tarde de quarta-feira, Haddad apresentou ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), um diagnóstico da economia brasileira no qual diz que o governo está construindo um “equilíbrio fiscal verdadeiro”, listando também 25 prioridades do governo para 2025 e 2026 na área econômica.

Entre as pautas econômicas que precisam avançar no Congresso Nacional, segundo Haddad, está a reforma do Imposto de Renda (IR) para dar isenção a quem ganha até R$ 5 mil por mês. Além da reforma do IR, estão na lista de Haddad a regulamentação econômica das big techs, a regulamentação do Imposto Seletivo, a limitação a supersalários e mudanças na Previdência dos militares.

Haddad afirmou que o desenho da reforma do IR está pronto, mas ainda aguarda avaliação do Planalto para enviar a proposta ao Congresso. Ele garantiu que uma possível renúncia fiscal feita com a isenção maior de IR será compensada com uma sugestão de equilíbrio na arrecadação.

O ministro disse que os “parâmetros” da proposta devem seguir o que já foi apresentado no final do ano pelo governo, mas não detalhou se a taxação de dividendos dos mais ricos será mantida. A medida de compensação será apresentada dentro do projeto de reforma do IR, após avaliação do presidente Lula.

“Nenhuma renúncia fiscal pode ser feita sem compensação no Brasil. O desenho já está estabelecido, mas não tenho autorização do Planalto ainda para divulgar. Essa reforma queremos que tramite com a cautela devida. Os parâmetros anunciados antes foram mantidos, mas fizemos correções”, disse Haddad.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-fernando-haddad-diz-que-e-alvo-de-fogo-amigo-dentro-do-governo/

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad diz que é alvo de “fogo amigo” dentro do governo

2025-02-09