Política Ministro da Fazenda prevê arrecadar até R$ 15 bilhões com tributação de sites de apostas

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

O ministro da Fazenda afirmou que empresas de comércio online que hoje sonegam impostos também serão taxadas Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita Federal prevê arrecadar de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões com a tributação de apostas online. “Se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo que a Receita tributar”, afirmou em entrevista nesta segunda-feira (03).

Ele também afirmou que há empresas de comércio online que fazem vendas comuns se passarem por remessa pessoa a pessoa como forma de não pagar impostos, e que elas passarão a ser taxadas. “As empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo a concorrência desleal de um ou dois players mundiais estão pedindo providências para a Receita”, disse Haddad.

Segundo o ministro, tais medidas serão tomadas para incrementar a arrecadação na ordem de R$ 110 bilhões a R$ 150 bilhões para viabilizar as metas contidas na proposta de arcabouço fiscal.

Haddad disse ainda que trabalha com o cenário de aprovação da reforma tributária no Congresso até outubro deste ano, e que sua pasta avalia medidas a serem tomadas depois, caso seja necessário corrigir distorções. “É mais importante você dar sinal do rumo que tá perseguindo do que você fazer tudo agora e descompensar alguma coisa na economia”, disse o ministro.

