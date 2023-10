Política Ministro da Justiça autoriza o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro e anuncia R$ 20 milhões à Bahia

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Ministro da Justiça e Segurança Pública lançou o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou, nesta segunda-feira (02), o envio da Força Nacional para o Rio de Janeiro, além de anunciar R$ 20 milhões para ações na Bahia, que enfrenta uma onda de violência nas últimas semanas.

Dino participou do lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. O plano é lançado em meio à onda de violência na Bahia, que já deixou 68 mortos, e à crise na segurança pública no Rio de Janeiro. No evento, o ministro defendeu diálogo com os estados.

“Qual autoridade eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é certo? Amigos, intervenção federal é coisa séria, regida pela Constituição. Eu não posso acordar de manhã e dizer: ‘Vamos fazer intervenção federal’. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora como nos cobram? Não é possível”, disse o ministro.

“Junto com o estado, nós enfrentamos e debelamos a crise no Rio Grande do Norte. E quero agradecer as Forças Armadas. […] Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos o tempo todo. Por isso fazemos uma gestão participativa. Nós precisamos de vocês [secretários de segurança estaduais]”, acrescentou Dino.

