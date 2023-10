Fora de casa, o Grêmio empatou em 1 a 1 na tarde deste sábado (30), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Com o ponto ganho, o clube gaúcho estacionou na terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Bragantino que venceu o Palmeiras neste domingo (1°).

O técnico Renato Portaluppi reconheceu que a equipe jogou mal longe de casa, mas valorizou o ponto conquistado. O comandante gremista destacou que resultado fará diferença nas rodadas finais.

“Tivemos altos e baixos no jogo. Muita gente vai falar que o Fortaleza jogou com o time reserva. Às vezes é pior, pois quem entra quer mostrar trabalho. Falei pro meu grupo sobre isso, que precisaríamos entrar com intensidade, porque eles iam ter. Não tem jogo fácil. Não jogamos tão bem, mas esse ponto vai fazer a diferença lá na frente”, disse o treinador.

No começo da partida, Luis Suárez mandou uma bola na trave em cobrança de falta. No final do primeiro tempo, o clube gaúcho teve um penalti marcado, mas Crisltado acabou escorregando e perdendo a chance de igualar a partida. No intervalo, o técnico sacou o meia, pois entendeu que ele sentiu o lance.

“No primeiro tempo eu coloquei o Franco pelo lado para acompanhar o lateral e ele se desgastou bastante. Depois do pênalti senti ele cabisbaixo. Foi o desgaste e a parda do pênalti, que acho que ele sentiu”, comentou o treinador.

O Grêmio terá uma semana cheia para trabalhar e se preparar para o clássico Gre-Nal, dia 08 de outubro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.