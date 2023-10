Porto Alegre Sancionada lei que cria cadastro de igrejas para atender comunidades em situações de emergência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Também foi assinada a lei que cria a campanha permanente de conscientização sobre o câncer infantil em Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo sancionou na manhã desta segunda-feira (02), a lei que estabelece o cadastro de instituições religiosas dispostas a realizar atendimento voluntário de comunidades vulneráveis em casos de situações de emergência ou calamidade pública em Porto Alegre.

Também foi assinada, em ato simbólico no Salão Nobre do Paço Municipal, a lei que cria a campanha permanente de conscientização sobre o câncer infantil em Porto Alegre.

“Para chegar onde o poder público não consegue, as parcerias verdadeiras são a forma mais honesta, inteligente e correta de fazermos aquilo de mais extraordinário que há na caminhada terrena, que é salvar vidas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Ambas as proposições são de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, presidente da Câmara de Vereadores. No caso da lei de cadastro das igrejas, o projeto ainda define que as instituições que tiverem previsão de desenvolvimento de atividades secundárias nas áreas de saúde, educação e assistência social poderão, de acordo com o interesse público, celebrar termo de fomento ou acordo de cooperação com o município, conforme critérios estabelecidos.

Já o encaminhamento da campanha sobre o câncer infantil visa a conscientizar a população a respeito dos sintomas mais comuns da doença e diagnosticar os casos precocemente, para que possam ser tratadas com maior chance de recuperação. As sanções contaram com a presença de secretários municipais e representantes de entidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sancionada-lei-que-cria-cadastro-de-igrejas-para-atender-comunidades-em-situacoes-de-emergencia-em-porto-alegre/

Sancionada lei que cria cadastro de igrejas para atender comunidades em situações de emergência em Porto Alegre

2023-10-02