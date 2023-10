Grêmio Atacante João Pedro Galvão tem desconforto muscular e pode virar desfalque do Grêmio para o GreNal

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Atacante foi substituído no primeiro tempo de empate com o Fortaleza no Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atacante foi substituído no primeiro tempo de empate com o Fortaleza (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pensando no clássico GreNal pelo Brasileirão, o Grêmio pode ter uma baixa no ataque. João Pedro Galvão deixou o primeiro tempo contra o Fortaleza, no sábado (30), com uma dor muscular na coxa. O atacante será reavaliado durante a semana e deve passar por exames médicos.

O jogador foi retirado de campo aos 33 minutos do primeiro tempo e em seu lugar entrou Ferreirinha. O técnico Renato Portaluppi explicou durante a entrevista coletiva o que aconteceu com o jogador.

“Eu ia trocar no primeiro tempo. Mas o João sentiu a virilha. Eu ia mudar da mesma forma. Ele sentiu, saiu. Mas da mesma forma eu iria mudar”, explicou o comandante.

O atacante João Pedro Galvão passa a ser dúvida para o clássico GreNal. O jogador será reavaliado e pode passar por exames se a avaliação clínica apontar essa necessidade. O atacante Ferreira passa a ser alternativa imediata, como ocorreu no jogo.

O clube gaúcho terá o retorno de Villasanti para o jogo com o maior rival. O paraguaio cumpriu suspensão no empate com o Fortaleza.

