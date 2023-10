Grêmio Grêmio apresenta nova camisa em edição especial para o outubro rosa

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As Gurias Gremistas utilizarão o uniforme rosa nas partidas programadas para o mês de outubro Foto: Divulgação/Grêmio As Gurias Gremistas utilizarão o uniforme rosa nas partidas programadas para o mês de outubro, tanto profissional na disputa do Gauchão, quanto a categoria Sub-20 na Ladies Cup. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio, juntamente com a Umbro Brasil e em parceria com o IMAMA (Instituto da Mama do RS), colocou no mercado sua nova camisa dentro da campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama no outubro rosa.

O modelo rosa da temporada de 2023 apresenta detalhes especiais no grafismo representando a mama com linhas que indicam o movimento correto a ser realizado no autoexame com objetivo de educar e conscientizar homens e mulheres quanto à necessidade da prevenção.

As Gurias Gremistas utilizarão o uniforme rosa nas partidas programadas para o mês de outubro, tanto profissional na disputa do Gauchão, quanto a categoria Sub-20 na Ladies Cup.

A nova camisa pode ser adquirida e está disponível nas lojas físicas e no site oficial da GrêmioMania. Parte da renda obtida com as vendas será destinada ao IMAMA. A camisa rosa é uma edição limitada

Valores

Masculina Classic – R$ 299,90

Feminina – R$269,90

Juvenil – R$ 229,90

Infantil – R$ 199,90

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-apresenta-nova-camisa-em-edicao-especial-para-o-outubro-rosa/

Grêmio apresenta nova camisa em edição especial para o outubro rosa

2023-10-02