Inter “Sem desculpas, temos responsabilidades”, diz o técnico Eduardo Coudet após derrota do Inter no Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Coudet admitiu que o foco do Inter está na Libertadores da América Foto: Ricardo Duarte/Inter Coudet admitiu que o foco do Inter está na Libertadores da América (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter, Eduardo Coudet, gostou do desempenho do time do Inter apesar da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na noite deste sábado (30), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O treinador admitiu que foi difícil manter o foco no jogo do Brasileirão com a partida decisiva contra o Fluminense pela Libertadores.

Mesmo com uma equipe reserva, o Colorado teve domínio sobre o Galo durante a maior parte do jogo. O goleiro Everson fez duas grandes defesas, em arremates de Luiz Adriano e cabeceio de Igor Gomes.

“Fizemos um grandíssimo jogo. O time jogou muito bem até tomar o gol, na primeira situação do Atlético-MG. Criamos, tivemos volume de jogo e jogamos praticamente no campo deles. Sabíamos da importância, tentamos ganhar, fizemos um grande jogo, trocamos 11 jogadores e mostramos um jeito de jogar muito importante. Perdemos sem merecer. Sem desculpas, temos responsabilidades. Concentrar a cabeça nesse jogo era muito difícil. Desconcentramos um pouco e pagamos”, disse o comandante do clube gaúcho.

Ao falar sobre o foco na Libertadores da Amércica, Coudet lembrou que o Fluminense foi derrotado por 3 a 0 para o Cuiabá, com reservas. O argentino definiu o jogo da próxima quarta-feira (04) como o mais importante da temporada.

“Acho que todos nos sentimos da mesma maneira. Vou falar da minha parte. Vocês [jornalistas] também estão focados mais no jogo de quarta. Difícil sair disso. O grande rival que vamos enfrentar tomou três. E muito difícil, não? O jogo prévio a um acontecimento assim. O que posso falar é que todos estamos focados no que vai ser quarta. O jogo mais importante do ano para nós e para o Inter desde muitíssimo tempo”, falou Coudet.

