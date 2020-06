Política Ministro da Justiça pede à Polícia Federal investigação sobre vazamento de dados de Bolsonaro e de seus filhos

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil Foto: Reprodução O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu nesta terça-feira (02) à PF (Polícia Federal) a abertura de um inquérito para investigar o vazamento de supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, ministros, políticos bolsonaristas e de um empresário.

O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil, em uma postagem no Twitter na noite de segunda-feira (1º). Os hackers vazaram supostos dados cadastrais, como endereços, telefones pessoais e CPFs, além de informações sobre patrimônios dos atingidos.

Pouco depois da publicação, a rede social apagou as postagens. O Twitter também baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as regras da empresa.

Entre as vítimas dos ataques do Anonymous estão, além do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia (PSL) e o empresário Luciano Hang.

