Ministro da Saúde da Alemanha descarta novo lockdown nacional

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

O número de novos casos na Alemanha tem acelerado nas últimas semanas, aumentando os temores de uma segunda onda Foto: Reprodução O número de novos casos na Alemanha tem acelerado nas últimas semanas, aumentando os temores de uma segunda onda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alemanha não vai precisar de outro lockdown de amplitude nacional no inverno do Hemisfério Norte para manter o coronavírus sob controle, apesar do aumento nas infecções, disse o ministro da Saúde do país, Jens Spahn, nesta quarta-feira (02).

Depois de manter o número de infecções e de mortes em patamares relativamente baixos se comparados com seus vizinhos europeus, o número de novos casos na Alemanha tem acelerado nas últimas semanas, aumentando os temores de uma segunda onda.

Spahn disse que especialistas e políticos estão aprendendo mais sobre o vírus a cada dia. Embora um lockdown em março tenha sido a coisa certa a fazer naquele momento para proteger os mais vulneráveis na sociedade, tal medida não será necessária novamente, disse ele.

“Certamente não precisaremos fazer isso nacionalmente”, disse Spahn, acrescentando que as autoridades regionais poderão lidar com os surtos. “Podemos ir para o outono e o inverno com confiança”, afirmou ele em entrevista coletiva.

O ministro disse também que não haverá necessidade de reintroduzir a proibição de visitas a casas de repouso. “E podemos ver que nas lojas temos as coisas sob controle, com o distanciamento social e as máscaras”, disse.

Ele enfatizou que as pessoas devem continuar a manter a cautela, por exemplo lavando sempre as mãos e usando máscaras. “Estamos aprendendo onde os perigos são maiores, infelizmente quando socializamos e celebramos em conjunto”, disse.

