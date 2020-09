Polícia Casal é preso com R$ 11,1 mil em dinheiro e mais de 150 munições em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Polícia apreendeu ainda 405 gramas de cocaína e 80 gramas de crack, entre outras drogas, além de uma pistola Foto: BM/Divulgação Polícia apreendeu ainda 405 gramas de cocaína e 80 gramas de crack, entre outras drogas, além de uma pistola. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A BM (Brigada Militar) encontrou farta munição e dinheiro durante uma ação contra o tráfico de drogas em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Na noite desta terça-feira, a Força Tática do 25º BPM fez uma incursão no bairro São João Batista.

Um Fiat Siena, dirigido por uma suspeita, foi avistado no momento em que saía de uma residência. Os policiais militares efetuaram então a abordagem do veículo na BR 116, sendo encontrado 104 porções e mais 51 gramas de crack. A mulher foi detida.

Após a abordagem ao carro, uma outra equipe da Força Tática do 25º BPM foi até a casa de onde o automóvel havia saído e prenderam um homem que tentou ainda fugir do local.

Em uma mochila dispensada pelo traficante nos fundos da moradia e no interior do imóvel, os policiais militares apreenderam então em torno de R$ 11,1 mil em dinheiro, 405 gramas de cocaína, 80 gramas de crack, 21 gramas de maconha e 43 pinos com cocaína pronta para venda.

Houve ainda o recolhimento de uma pistola com carregador, um total de 151 munições de calibres 9 milímetros, 40 e 38, um jet loader para calibre 38, uma balança de precisão e dois pacotes com pinos vazios para acondicionamento de cocaína, entre outros objetos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

