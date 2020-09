Polícia Mais de 50 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101 em Torres, no Litoral Norte do Estado

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vindo de Santa Catarina, veículo viajava para São José do Norte, onde a droga seria entregue Foto: PRF/Divulgação Vindo de Santa Catarina, veículo viajava para São José do Norte, onde a droga seria entregue. (PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou duas malas recheadas com mais de 50 quilos de maconha na madrugada desta quarta-feira na BR 101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

O carregamento de droga, suficiente para produzir mais de 100 mil cigarrinhos de maconha, estava sendo transportado em um Toyota Corolla, com placas de São José, de Santa Catarina. O veículo foi abordado pelo efetivo da PRF no trecho da rodovia. Na revista, as bagagens com os entorpecentes estavam no porta-malas do automóvel.

O motorista, um gaúcho de 36 anos que reside em Santa Catarina, foi preso em flagrante. Os policiais rodoviários federais apuraram então que o condutor possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, embriaguez, dano, ameaça e roubo. Ele admitiu que pretendia levar a maconha até São José do Norte, no Litoral Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia