Brasil Ministro da Saúde diz que os não vacinados são responsáveis por novas internações por covid no País

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

"Daqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria é de indivíduos não vacinados”, afirmou Queiroga. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu na noite desta quinta-feira (13) que o Brasil enfrenta uma terceira onda da pandemia da covid. “Vamos observar o comportamento da evolução dos caso. Naturalmente, há um aumento de número de casos e isso pode ser considerado sim uma terceira onda em função da ômicron”, disse.

As próximas três semanas serão importantes para observar a dispersão da variante no País, de acordo com o titular da pasta. “Começa-se a ter o diagnóstico, três semana depois há uma pressão maior sobre o sistema de saúde, sobre os hospitais, em relação a internações”, explicou.

Os altos índices vacinais da população brasileira fazem o ministro acreditar que a situação no País não se agravará tanto. “Eu torço que seja algo parecido com o da Espanha, com aumento de casos, mas os óbitos não aumentaram, os sistemas de saúde não estão pressionados. Na África do Sul, a gente já tem notícia de que estão caindo os casos”, destacou.

Queiroga também afirmou que o ministério teria capacidade de dobrar o número de leitos de terapia intensiva, caso seja necessário.

Perguntado sobre os Estados que têm alerta crítico de ocupação, o ministro justificou: “Muitos dos Estados informam uma ocupação maior. Isso não quer dizer que é porque têm um número de internação maior. Às vezes é porque o número de leitos disponíveis ficou menor em face da desabilitação”.

Impacto real

Pela manhã, Queiroga havia dito que a maioria dos internados por covid no Brasil é de pessoas que não tomaram a vacina contra a doença.

A declaração foi dada durante a cerimônia de recepção das doses de vacinas da Pfizer contra a covid para crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica entregou 1,2 milhão de imunizantes ao governo federal nesta madrugada.

Na ocasião, Queiroga afirmou que ainda não se sabe o impacto real da variante ômicron. No entanto, o ministro afirmou que pessoas imunizadas contra a covid têm menos chances de internação.

“Nós sabemos que muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, apesar de a ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante ômicron. Mas, daqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria é de indivíduos não vacinados”, afirmou.

