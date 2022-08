Saúde Ministro da Saúde diz que prioridade é “estruturar rede de laboratórios” contra a varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Queiroga disse ainda que não há imunizante específico para a doença e que trabalha com outros países para obter vacina. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O Brasil priorizará a estruturação da rede diagnósticos da varíola do macaco. A informação foi dada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento em São Paulo sobre vacinação infantil contra poliomielite.

“A prioridade agora é estruturar rede de laboratórios, fazer isolamento e a comunicação eficiente com a sociedade para que cada um saiba as formas de contágio, sobretudo, na fase em que não tem as crostas nas bolhas que esse tipo de enfermidade causa”, disse Queiroga. Ele afirmou ainda que não se pode cometer os “mesmos erros do passado” ao discriminar pessoas que se contagiam.

O ministro disse ainda que sua Pasta tem trabalhado nesse tema desde maio, antes de a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecer como emergência global.

“Logo no princípio, o Brasil preparou quatro dos grandes laboratórios para que esse diagnóstico pudesse ser realizado com precisão. Já ampliamos em 100%, os casos que felizmente não tem tanta gravidade assim devem ser isolados, e, assim que esses indivíduos não contagiam mais, podem retornar ao convívio na sociedade”, disse ele.

Em relação aos imunizantes, Queiroga disse que não há uma vacina específica para combater a doença. “As que estão se usando é a da varíola, Sanofi é uma das que produz, mas não tem escala. O número de vacinas é muito restrito. Trabalhamos com os demais países para conseguir essas vacinas”, informou.

