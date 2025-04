Economia Ministro da Saúde rebate crítica de Jojo Todynho ao SUS: “Tiro saiu pela culatra”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ministro Alexandre Padilha publicou vídeo rebatendo as críticas de Jojo Todynho. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre Padilha usou suas redes sociais para rebater as declarações da cantora Jojo Todynho ao Sistema Único de Saúde (SUS). A influenciadora publicou um vídeo afirmando que existe “hipocrisia em quem defende o SUS, mas não usa”. Padilha usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio. No vídeo, ele começa dizendo: “Que tiro foi esse, hein”, numa referência à música da cantora. Para depois dizer que tiro saiu pela culatra.

“Nos últimos dias o SUS sofreu ataques totalmente equivocados, mas deu orgulho de ver tanta gente bacana sair em defesa do nosso sistema que transformou nosso Brasil para melhor”, afirmou.

Diz o texto ao lado da postagem: “Viva o SUS! O SUS tem muito desafios e precisa, sim, melhorar, mas é motivo de orgulho para todos nós e precisa do nosso apoio para ser cada vez mais rápido e eficiente”.

O Ministério da Saúde também publicou um vídeo da apresentadora Cariúcha para rebater críticas feitas pela influenciadora Jojo Todynho. Em um post na semana passada, a cantora criticou “hipocrisia dos que defendem o SUS, mas o utilizam”. Em resposta, a pasta comandada por Alexandre Padilha compartilhou no último sábado uma reposta gravada pela rival da ex-funkeira.

“Todo mundo usa SUS, até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Ele tá em todo lugar: na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde, mesmo quando você finge que não vê. […] O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba”, diz Cariúcha, em referência ao seu bordão “sou toda natural, bonita pra caramba”.

Além da gravação, o ministério usou o bordão “Que tiro foi esse?”, criado por Jojo, para rebater suas críticas em um segundo post nas redes sociais. “Que mico foi esse? Alguém soltou na internet: ‘Só fala bem do SUS quem não usa’. Mas a resposta veio bonita, certeira e cheia de fatos. Bora falar do que é real: o SUS é essencial, presente em todo lugar, e até quem nem percebe… usa!”, diz a legenda da publicação.

Na última semana, Jojo Todynho afirmou que só defende o SUS quem tem plano de saúde e não precisa usá-lo. “O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que é lindo no papel. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não”, disse a influenciadora, em vídeo postado nas redes sociais. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministro-da-saude-rebate-critica-de-jojo-todynho-em-video-tiro-saiu-pela-culatra/

Ministro da Saúde rebate crítica de Jojo Todynho ao SUS: “Tiro saiu pela culatra”

2025-04-14