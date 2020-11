Brasil Ministro da Saúde tem alta e aguarda resultado de exames para Covid-19

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Pazuello teve resultado positivo em exames para Covid-19 no dia 21 de outubro. Foto: Carolina Antunes/PR Pazuello teve resultado positivo em exames para Covid-19 no dia 21 de outubro. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve alta e deixou o Hospital das Forças Armadas após mais de dez dias infectado pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello continuará sendo acompanhado em casa, em Brasília, por médicos que avaliarão seu quadro de saúde. Eduardo Pazuello fez novo exame para averiguar se permanece com a Covid-19 e aguarda resultado.

O ministro teve resultado positivo em exames para Covid-19 no dia 21 de outubro. Ele foi internado no Hospital DF Star, na capital federal, com diagnóstico de desidratação. Na manhã de domingo (1º), Pazuello teve alta e foi transferido para o HFA (Hospital das Forças Armadas).

Segundo o Ministério da Saúde, Pazuello foi transferido para o HFA para “análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para Covid-19”, e ficou até o fim da tarde desta quarta-feira (3).

