Colunistas Ministro da Saúde vem ao Estado

Por Flavio Pereira | 18 de março de 2020

Ministro da Saúde vem ao Estado para mobilizar ações de combate ao coronavírus. (Foto: Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deverá vir a Porto Alegre ainda esta semana para uma reunião conjunta com representantes de Santa Catarina e do Paraná para tratar de ações preventivas frente ao vírus.

Para prevenir o coronavírus, a Marcha dos Prefeitos a Brasília será suspensa

A 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento coordenado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), reunindo autoridades do governo federal com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores de todo o País, prevista para o período entre 25 e 28 de maio em Brasília, será suspensa este ano como medida destinada a evitar a propagação do coronavírus. Este ano, o evento pretendia assinalar os 40 anos de criação da CNM. O anúncio oficial da suspensão será feito hoje em Brasília.

Pico da pandemia coincide com o evento

Ontem, o anúncio do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, indicando com base em avaliações comparativas com os demais países que o Brasil viver o pico da pandemia do coronavírus nos próximos 90 dias, coincidindo com a data do evento, pode ter sido decisivo para o anúncio da suspensão da Marcha a Brasília.

Executivo e Legislativo no enfrentamento ao coronavírus

O governador Eduardo Leite fez um movimento importante na manhã de ontem, ao levar ao Legislativo dois projetos para incrementar as ações preventivas à propagação do coronavírus.

Pressa da Assembleia

O presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo, assegurou que o Legislativo dará tramitação prioritária os projetos, que serão votados quinta-feira.

Cenários no mundo

Para efeito de comparação, a secretária do Planejamento, Leany Lemos, levou ao encontro na Assembleia dados de propagação do vírus da Universidade John Hopkins onde no cenário agressivo (França, Espanha e Alemanha), o aumento de casos foi de 8,7 vezes em sete dias e 71 vezes após duas semanas. No cenário moderado (Japão), o crescimento foi de 2,3 vezes em sete dias e cinco vezes em 14 dias. Se seguir essa projeção, o Rio Grande do Sul poderia ter 317 mortes entre 4.340 casos confirmados no período de duas semanas.

O alerta do vereador Farid Germano

Ao fazer, da tribuna da Câmara de Porto Alegre, no início de fevereiro um alerta, pedindo ao poder público atenção à propagação do coronavírus, o vereador Farid Germano Filho (DEM) chegou a ouvir críticas, indicando que “isso era fala de assunto”. Agora, quando a preocupação dos poderes nas diversas esferas e concentra em medidas preventivas à propagação do vírus, Farid disse ontem ao colunista que “fiz a lição de casa, alertei e saúdo os poderes públicos que hoje estão com foco na contenção dos efeitos dessa pandemia na nossa cidade e no nosso Estado”.

