Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu com o fundador da SpaceX, Tesla e Starlink, Elon Musk. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu com o fundador da SpaceX, Tesla e Starlink, Elon Musk, na última segunda-feira (15), para discutir uma parceria entre as empresas Starlink e SpaceX e o governo brasileiro. O encontro aconteceu em Austin, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, para onde o ministro viajou a fim de se reunir com investidores.

A intenção do governo é usar os satélites das empresas de Musk para levar internet de alta velocidade para a região amazônica, conectando escolas, unidades de saúde e comunidades indígenas em áreas remotas, onde é mais difícil chegar internet por fibra óptica, por exemplo.

A tecnologia poderia ser usada ainda, segundo o Ministério das Comunicações, para preservação da floresta amazônica através do monitoramento, via satélite, de desmatamentos ilegais e de incêndios.

“Estamos trabalhando para fechar essa importante parceria entre o governo brasileiro e a empresa SpaceX. Queremos aliar a tecnologia desenvolvida por eles com o programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações. O nosso objetivo é levar internet para áreas rurais e lugares remotos, além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica”, destacou o ministro. Para Faria os cerca de 4500 satélites, que orbitam em baixa altitude das empresas de Elon Musk, podem colaborar nesse monitoramento.

Para Elon Musk, levar internet para “as pessoas do Brasil que têm mais dificuldade de se conectar” é uma oportunidade a ser celebrada. “Estamos ansiosos para poder proporcionar conectividade para os menos conectados”, ressaltou o empresário norte-americano.

O encontro ainda teve a presença da secretária-executiva do Ministério das Comunicações, Estella Dantas, e do secretário das Telecomunicações do MCom, Artur Coimbra.

A agenda de trabalho da missão técnica do MCom teve início na sexta-feira (12), quando o ministro Fábio Faria se reuniu com investidores. E na segunda-feira, Faria se encontrou com a CEO da empresa SpaceX, Gwynne Shotwell, na Califórnia.

“Com maior conectividade podemos assegurar a preservação da Amazônia e monitorar a região para evitar o desmatamento ilegal”, disse o empresário.

“Em breve, Elon Musk estará no Brasil para conectarmos as escolas rurais e protegermos a Amazônia utilizando a tecnologia da SpaceX/Starlink. A gente no governo federal não tem otimismo e não tem pessimismo, a gente faz acontecer”, escreveu o ministro em seu perfil no Twitter.

