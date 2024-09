Brasil Ministro das Relações Exteriores articula a repatriação de brasileiros que pretendem deixar o Líbano

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Mauro Vieira se encontrou no fim de semana com o colega do país árabe, Abdallah Habib. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma possível operação para repatriar brasileiros que pretendem deixar o Líbano foi tema, nesse fim de semana, de encontro entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países, Mauro Vieira e Abdallah Habib. Com duração aproximada de 40 minutos, a conversa se deu em Nova York, nos Estados Unidos, em razão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No foco da tratativa esteve a situação de risco atualmente enfrentada pela população do país árabe, cenário de uma escalada de ataques do Exército de Israel. Apesar de o foco da ofensiva do governo judeu ser o grupo extremista Hezzbollah, os impactos têm atingido também instalações civis. Somente na semana passada foram mais de 700 mortos, incluindo dois brasileiros.

O Líbano abriga o maior contingente de brasileiros dentre os países do Oriente Médio: 21 mil indivíduos. Em seguida aparecem no ranking Israel (14 mil), Emirados Árabes Unidos (9,6 mil) e Jordânia (3 mil).

A embaixada brasileira em Beirute, capital do país, já coleta dados de brasileiros no país para iniciar a tramitação dos procedimentos necessários a uma possível volta para casa já nesta terça-feira (24). O procedimento, no entanto, tem como pressuposto a manifestação de vontade pelo indivíduo.

Outro passo necessário é o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia a medida. Assim que ele rubricar a autorização, aeronaves da Força Aérea Brasileira – já de prontidão – vão decolar rumo ao país árabe para resgatar o grupo, cujo número de integrantes ainda não é conhecido.

Nos últimos dias, o Ministério das Relações Exteriores tem repassado orientações aos brasileiros que vivem no Líbano. Dentre as principais, estão:

– deixar o Líbano por meios próprios;

– evitar aglomerações e manifestações;

– evitar deslocamentos para o Sul do país (onde se concentra o conflito);

– evitar o retorno ao Líbano, até a situação melhorar.

Mauro Vieira, aliás, tem realizado diversas reuniões bilaterais. No dia 26, ele se encontrou com o chanceler da Síria, Bassam Sabbag para discutir temas como a crise em Gaza (fruto da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas) e as perspectivas de alastramento regional do conflito, em especial no Líbano e Síria.

Rotas de fuga

O Líbano faz fronteira com a Síria nas regiões Norte e Leste de seu mapa. Fontes ligadas ao Itamaraty relatam que uma das possibilidades avaliadas o uso de bases russas na Síria para retirar os brasileiros que desejarem sair.

Além disso, na costa oeste, onde está o mar, o Líbano está a cerca de 200 quilômetros do Chipre, país no Mar Mediterrâneo e que pode ser uma alternativa.

Neste momento, a fronteira-sul do Líbano (com o Norte de Israel) não estaria sendo considerada uma opção, por motivos quase que óbvios.

