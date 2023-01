Política Ministro de Lula nomeia a si mesmo para cargo com remuneração que pode superar R$ 20 mil

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Além de indicar a si mesmo para o conselho fiscal do Sesc, Carlos Lupi nomeou o tesoureiro do seu partido a função equivalente no Senac. Foto: José Cruz/Agência Brasil Além de indicar a si mesmo para o conselho fiscal do Sesc, Carlos Lupi nomeou o tesoureiro do seu partido a função equivalente no Senac. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), nomeou a si mesmo como membro titular do conselho fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc). A indicação foi oficializada por meio do Diário Oficial da União (DOU) no início de janeiro.

Os membros deste conselho são remunerados por meio de jetom, portanto recebem conforme participam de reuniões. Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) o comparecimento em cada encontro correspondia a R$ 3,5 mil.

São realizadas seis reuniões ordinárias por mês – o que resultaria em um pagamento de R$ 21 mil mensais. O pedetista, que acumulará funções, recebe cerca de R$ 39,2 mil como ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na mesma publicação, Lupi nomeou o tesoureiro do PDT, Marcelo de Oliveira Panella, para o conselho fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Enquanto Lupi fica com a cadeira antes ocupada pelo ex-ministro do Trabalho e Previdência Social Onyx Lorenzoni (PL), Panella substitui o ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP).

Os conselhos fiscais de Sesc e Senac contam ainda com outros membros do governo federal, representantes de centrais sindicais e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O peso de voto é igual para todos os sete conselheiros que compõem colegiado, e os mandatos são de dois anos.

