Política Ministro de Minas e Energia diz que o Brasil tem estoque de diesel para 50 dias sem importações

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro de Minas e Energia afirmou em comissão especial que o País não precisa depender de importação de petróleo durante o período Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ministro de Minas e Energia afirmou em comissão especial que o país não precisa depender de importação de petróleo durante o período. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta terça-feira (12) que o Brasil tem estoque de diesel suficiente para abastecer o País em até 50 dias sem necessitar de importação.

“O ministério está muito atento à questão do diesel e até ontem o Brasil tinha 50 dias. Se acontecesse algo no mundo e não se puder importar mais petróleo, o Brasil ainda tem 50 dias de diesel sem precisar importar”, declarou o ministro.

A declaração foi feita durante sessão da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) para abordar a atual situação dos combustíveis no Brasil.

“Estamos bem preparados e bem posicionados monitorando atentamente a evolução do cenário internacional”, acrescentou. Questionado por senadores, Sachsida ainda afirmou que, como ministro, não tem “o que fazer” para reduzir o preço dos combustíveis. Ainda assim, o ministro destacou a liberação da venda direta do etanol como possível solução para melhorar o preço do combustível na bomba.

“Temos trabalhado a venda direta, tentando aumentar a competição no setor do etanol. Acho que com isso vamos conseguir abaixar um pouco o preço”, comentou. Segundo documento do Ministério de Minas e Energia, o Brasil possui estoque de diesel para 50 dias a partir desta segunda-feira, 11 de julho.

A pasta indica que o país está abastecido até o fim do ano, mas segue atenta ao mercado e monitora o abastecimento dos combustíveis em conjunto com a ANP e a EPE, além de contar com a colaboração dos agentes do setor.

O documento foi apresentado durante a Comissão de Assuntos Econômicos, que teve início na manhã desta terça-feira e contou com a presença de Sachsida e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os ministros discorreram sobre os preços dos combustíveis e a garantia de abastecimento em território nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política