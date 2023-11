Economia Ministro de Portos e Aeroportos diz que encontrará aéreas para discutir alta em preços de passagens: “Não vamos aceitar”

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Ministro Costa Filho destacou os cortes nos preços do querosene de aviação implementados pelo governo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou em entrevista nesta terça-feira (14) que vai se reunir com as aéreas Azul, Latam e Gol, para questioná-las sobre os preços elevados de passagens aéreas.

“Encontraremos estas companhias, que representam 98% do mercado brasileiro, para que eles possam indicar o porquê destes aumentos”, disse. “Essa [redução dos preços] é uma prioridade do governo de Lula”, afirmou.

Segundo o ministro, as companhias cobram preços que “não condizem com a realidade brasileira”. “Não vamos aceitar estes aumentos que vêm impactando o consumidor”, disse.

Costa Filho destacou os cortes nos preços do querosene de aviação (QAV) implementados pelo governo. Indicou que essa política deveria ter maior impacto nos preços das passagens.

Há uma redução acumulada em 2023 no preço médio do produto vendido pela Petrobras de 14,5%, o equivalente a R$ 0,74 por litro, na comparação com o valor de dezembro de 2022.

Durante a entrevista, o ministro ainda destacou o fato de as principais empresas que operam no país terem “governança” sobre o preço das passagens. Ele afirmou que abriu diálogo com outras companhias, da China por exemplo, para expandirem o mercado no Brasil.

Sobre o Voa Brasil, projeto que promete reduzir preços de passagens aos mais pobres, indicou que deve apresentar um novo desenho ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao presidente Lula em breve.

