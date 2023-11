Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mortes no trânsito

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Acidentes registraram queda em 2023 Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

O balanço de acidentalidade referente ao mês de outubro registrou uma redução de 11 vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre no período de janeiro a outubro. Durante o mesmo período do ano anterior, o Observatório de Mobilidade da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) contabilizou 61 vítimas fatais, em 2023 o número de vítimas caiu para 50.

“Além de focar na questão de prevenção de acidentes, nossas equipes têm realizado um trabalho intenso no mapeamento de dados para entender as situações e circunstâncias que ocasionaram os casos e buscar alternativas para educar e melhorar a segurança viária”, afirma o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

O mapeamento de acidentalidade mostra que o perfil mais impactado durante o ano é o de pessoas idosas, sendo 19 vítimas fatais em 2023. A segunda faixa etária mais atingida é a de 26 a 35 anos, com 12 vidas perdidas. Pedestres idosos e motociclistas têm sido o foco em ações de prevenção de acidentes pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação.

Em 2023, o automóvel e a motocicleta são os modais com maior envolvimento em acidentes de trânsito. Motociclistas estão envolvidos em 27 sinistros com vítimas fatais, sendo 22 identificados como condutores, quatro pedestres e um condutor de bicicleta. Desses 22 condutores, oito não possuíam habilitação regular.

Acidentes

No mês de outubro, foram registrados 1.286 acidentes. Desse número, 474 foram com vítimas (fatais ou não). As regiões com maior registro de sinistros no mês de outubro foram a Leste, com o 32%, e a Norte, com 31%.

Dos números gerais, 44% dos acidentes foram ocasionados por abalroamento (colisão lateral ou transversal) e 33% foram registrados como colisão (frontal ou traseira), sendo os dois tipos de acidentes os mais registrados durante o mês.

