Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O magistrado abriu um processo sigiloso para concentrar as investigações do caso.

Foto: Carlos Moura/SCO/STF
O magistrado abriu um processo sigiloso para concentrar as investigações do caso. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal (PF) envie para seu gabinete todas as investigações sobre fraudes em descontos de benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para analisar se o caso deve tramitar sob sua competência.

Apesar de não determinar a suspensão das apurações, a decisão, na prática, acabou paralisando o andamento dos inquéritos da Operação Sem Desconto. Diante da incerteza sobre a competência do caso, os investigadores estão aguardando uma definição para evitar a anulação de diligências.

O magistrado abriu um processo sigiloso para concentrar as investigações do caso. Em um dos seus despachos enviados à PF, o ministro não deixou claro qual seria a fundamentação para que o processo ficasse sob sua competência, ou seja, que fosse relator do caso.

“Esclareço, quanto ao pedido formulado no sentido de que o diretor-geral da Polícia Federal informe os números de todos os inquéritos tramitando pelo País envolvendo a temática, que já há procedimento sigiloso específico instaurado em meu gabinete visando a essa providência”, escreveu o ministro, em decisão proferida no mês de junho.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda não se manifestou sobre a eventual prevenção de Toffoli no caso. A Operação Sem Desconto teve sua primeira fase deflagrada pela PF em 23 de abril, em uma ação que afastou o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e apontou suspeitas de descontos irregulares bilionários dos beneficiários.

Esses descontos, de acordo com as apurações, foram feitos de forma irregular por uma atuação de associações e sindicatos de aposentados em conjunto com integrantes do INSS. Essa primeira fase cumpriu 211 mandados de busca e apreensão. A investigação tramita por meio de diferentes inquéritos abertos em diversos Estados, que miram diferentes sindicatos envolvidos nas fraudes.

Até o momento, o INSS calcula em R$ 3,3 bilhões o dinheiro necessário para ressarcir os aposentados lesados. Com as decisões de Toffoli, entretanto, esses inquéritos estão paralisados à espera da definição da competência.

As atividades fraudulentas envolvem roubo de dados, IA (inteligência artificial), falsificação de documentos, uso e ocultação de cadáveres e até a boa-fé de aposentados e pensionistas. Dentre os golpes mais comuns estão o da falsa prova de vida, saque após a morte do beneficiário, compra de laudo médico para concessão de benefício por incapacidade, descontos indevidos de mensalidade associativa ou de crédito consignado, roubo de informações sensíveis e documentação falsa.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-dias-toffoli-trava-investigacoes-sobre-fraudes-no-inss/ Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Política Proposta pela oposição, mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro no caso da trama golpista, avaliam juristas
Pode te interessar

Brasil Partido de Bolsonaro quer aprovar em até duas semanas as propostas de anistia e fim do foro privilegiado

Brasil Marcos do Val exibe tornozeleira durante protesto no Senado

Brasil Após tarifaço de Trump, governo Lula avalia disponibilizar R$ 10 bilhões para renegociação de dívidas do agronegócio

Brasil O vice-presidente Geraldo Alckmin recebe o principal representante da Embaixada americana no Brasil, um dia após início do tarifaço