Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Em foto de arquivo, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas durante um almoço em Brasília. (Foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nessa quinta-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na casa dele, em Brasília (DF), onde cumpre prisão domiciliar. “Ele está bem, está sereno”, disse Tarcísio após o encontro.

Tarcísio chegou por volta das 14h30. A visita durou cerca de duas horas. O governador de São Paulo recebeu horas antes autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a ida.

O governador paulista disse haver razões político-institucionais e humanitárias, ao pedir a autorização, na véspera. “O peticionário é correligionário e amigo do ora recluso. Diante de tal circunstância —que, no mais, é de amplo conhecimento público—, o peticionário considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal ao Senhor Jair Messias Bolsonaro”, disse.

Em prisão domiciliar desde segunda-feira (4), Bolsonaro declarou “interesse em receber as visitas de todas as pessoas indicadas”.

Nesta quinta, Moraes também autorizou que a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) e outras três pessoas conversassem com o ex-presidente em casa.

Todos os visitantes precisam cumprir as medidas determinadas pelo ministro do Supremo. Eles são proibidos de utilizar o celular na casa de Bolsonaro e não podem tirar fotos ou gravar vídeos com o ex-presidente.

Durante a semana, o ex-presidente recebeu a visita do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil, e do filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Tarcísio participou pela manhã, em Brasília, de cerimônia de promoção de seus colegas de turma da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) ao generalato.

Após o encontro com Bolsonaro, o governador de São Paulo foi a uma reunião na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), com outros sete governadores que fazem oposição a Lula (PT).

Tarcísio e os outros dois governadores que falaram em nome do grupo —o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil),— cobraram do governo federal o anúncio do pacote de medidas que deve mitigar os efeitos do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos importados do Brasil. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

