Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes rebate Tarcísio de Freitas após ataque a Alexandre de Moraes: “O que o Brasil não aguenta mais são tentativas de golpe”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

"Crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam", escreveu Gilmar. (Foto: Gustavo Moreno/STJ)

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, rebateu críticas à atuação da Corte. Em publicação nas redes sociais, Gilmar afirmou que não há uma “ditadura da toga” e que os ministros não agem como “tiranos”.

Ele foi às redes sociais no último domingo (7), Dia da Independência do Brasil, horas depois de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fazer críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes e associá-lo à “tirania”.

Ao discursar durante um ato pró-anistia na avenida Paulista, Tarcísio afirmou que “ninguém aguenta mais a tirania” de Moraes, relator de processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Por que vocês estão gritando isso (“Fora, Moraes”)? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse País”, disse Tarcísio.

Sem mencionar o governador, Gilmar Mendes disse que o que o Brasil “realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe”.

O ministro afirmou, ainda, que o STF tem “cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”.

“O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam”, escreveu Gilmar.

Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro participaram no domingo de atos em defesa do perdão aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em janeiro de 2023. Espalhadas pelo País, as manifestações também contaram com críticas à atuação dos ministros do STF.

Em sua manifestação, o ministro mais antigo em atuação no Supremo afirmou que, no Dia da Independência, é “oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento”.

“Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país: milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de Poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República”, disse Gilmar.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Papel de líder atribuído pela Procuradoria-Geral da República pode agravar caso de Bolsonaro em julgamento
“Ataque” de Tarcísio de Freitas a Alexandre de Moraes deixa ministros do Supremo indignados
https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-gilmar-mendes-rebate-tarcisio-de-freitas-apos-ataque-a-alexandre-de-moraes-o-que-o-brasil-nao-aguenta-mais-sao-tentativas-de-golpe/ Ministro do Supremo Gilmar Mendes rebate Tarcísio de Freitas após ataque a Alexandre de Moraes: “O que o Brasil não aguenta mais são tentativas de golpe” 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Rio Grande do Sul Nota Fiscal Gaúcha atinge a marca de 4,2 milhões de participantes
Pode te interessar

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Política Bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista: como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas no 7 de Setembro

Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas

Política Deputados pedem que a Polícia Federal investigue se bandeira dos Estados Unidos em ato pró-Bolsonaro veio da NFL, a Liga de Futebol Americano