Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Em mensagem enviada a amigos por WhatsApp, ele brincou e disse que operou o joelho para reforçar seu time, o Flamengo Foto: Divulgação Em mensagem enviada a amigos por WhatsApp, ele brincou e disse que operou o joelho para reforçar seu time, o Flamengo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello, de 74 anos, foi submetido no sábado (19) a uma artroscopia para correção de ruptura em um dos meniscos do joelho direito. Operado no Hospital DF Star, ele recebeu alta neste domingo, quando deverá começar fisioterapia. Ele disse que não vai tirar licença do STF.

Em mensagem enviada a amigos por WhatsApp, ele brincou e disse que operou o joelho para reforçar seu time, o Flamengo, que, semana passada, perdeu de 5 a 0 para o Independiente del Valle, em partida pela Copa Libertadores da América.

Afirmou também que a cirurgia permitirá com que resista melhor às “caneladas no povo, na Democracia, na República, no que são a Geni (do Chico Buarque) nos dias de hoje”. Citou também as “caneladas” desferidas na Constituição Federal.

