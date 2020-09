Rio Grande do Sul Os viadutos da Freeway em Santo Antônio da Patrulha e Osório serão interditados a partir de segunda

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A interrupção no trânsito é necessária para o início do alteamento das estruturas Foto: CCR ViaSul/Divulgação A interrupção no trânsito é necessária para o início do alteamento das estruturas. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (21), haverá bloqueio total do tráfego sobre dois viadutos da Freeway: no quilômetro 32,1, em Santo Antônio da Patrulha, e no quilômetro 4,8, em Osório.

A interrupção é necessária para o início do alteamento, que consiste no levantamento da plataforma dessas estruturas para a reconstrução dos pilares de sustentação das mesmas. A CCR ViaSul, que administra a Freeway, destaca que os serviços não afetarão o trânsito na rodovia.

No viaduto Estrada Chico Loma, em Santo Antônio, o alteamento inicia já nesta segunda, e o bloqueio deve acontecer pelos próximos 45 dias. As alternativas para o tráfego urbano do local serão os viadutos dos quilômetros 34 e 26.

Já em Osório, o levantamento do viaduto está previsto para começar no dia 28, mas o bloqueio do tráfego sobre a estrutura será antecipado para a realização de serviços preliminares ao alteamento, com liberação prevista durante a segunda quinzena de novembro. Nesse período, os usuários de estradas adjacentes e que utilizam a RSC-101 em direção à Freeway deverão usar a ERS-030 como rota alternativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul