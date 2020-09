Política Ministro do Supremo Marco Aurélio Mello vota para Bolsonaro depor por escrito

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

A acusação de suposta tentativa de interferência de Bolsonaro (foto) na PF foi feita por Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ao deixar o cargo, em abril

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello manifestou nesta quinta-feira (24) seu voto para que o presidente Jair Bolsonaro possa depor por escrito no inquérito que apura suposta tentativa de interferência na PF (Polícia Federal).

“A interpretação histórica, sistemática e teleológica do Código de Processo Penal deságua na possibilidade de a audição do Presidente da República, na qualidade de testemunha, investigado ou réu, ser por escrito”, escreveu o ministro, em seu voto.

Há duas semanas, o ministro do STF Celso de Mello, que está afastado por motivos de saúde, deixou decisão assinada para que Bolsonaro tivesse que depor presencialmente no âmbito do inquérito.

A acusação de suposta tentativa de interferência na PF foi feita por Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ao deixar o cargo, em abril.

