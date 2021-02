Política Ministro do Supremo tira sigilo de conversas entre Sérgio Moro e procurador da Lava-Jato

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Decisão de Lewandowski foi proferida nesta segunda após a abertura do ano judiciário. Foto: Nelson Jr./SCO/STF Decisão de Lewandowski foi proferida nesta segunda após a abertura do ano judiciário. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (1º) a retirada do sigilo de mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, que envolvem conversas entre o ex-juiz e mais tarde ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava-Jato. A decisão atende pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As mensagens integram a operação que prendeu em julho de 2019 suspeitos de invadir celulares de Sérgio Moro e de integrantes da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba.

Lewandowski determinou na última semana o acesso integral de Lula às mensagens apreendidas, após a Polícia Federal não entregar o material de acordo com o que determinava sua decisão anterior. Procuradores da República, entre eles o ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pediram que a decisão fosse reconsiderada.

A decisão permite acesso a cerca de 50 páginas de mensagens que foram trocadas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol em conversas privadas e também em grupos de procuradores da Lava-Jato, entre 2015 e 2017, obtidas na Operação Spoofing, que investigou o grupo de hackers que, em 2019, invadiu celulares de autoridades.

Em trocas de mensagens, é discutida a prisão de Lula.

“TRF, Moro, Lava-Jato e Globo tem um sonho: que Lula não seja candidato em 2018”, afirmou em troca de mensagens a procuradora Lívia Tinoco. “E o outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele preso para terem um orgasmo múltiplo, para ter tesão”, numa alusão a uma fala do próprio Lula no dia em que foi preso, em 2018.

Na conversa em que consta a mensagem da procuradora, membro da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), também há outro trecho do presidente da associação, José Robalinho. Ele afirma: “Já preparei nota defendendo a Lava-Jato (Deltan e Cia).” Depois, acrescenta: “Estão dizendo que o avião eh igual ao do Teori [Zavascki, morto em acidente aéreo]… Mas para mim parece mais velho…kkk”. Um procurador de nome Wellington responde: “Uma pesquisa rápida no Google mostra que o do TZ (Teori Zavascki) era um Hawker Beechcraft King Air C 90″.

A defesa de Lula, que foi condenado duas vezes na operação Lava-Jato, nos casos envolvendo um triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia, esperam que as mensagens resultem em provas para mostrar que o antigo responsável pelos processos na Justiça Federal em Curitiba agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política