Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.266 novos casos da Covid-19 e mais 63 óbitos

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Os recuperados são 528.844 (96% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 528.844 (96% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (2) 3.266 novos casos da Covid-19 e mais 63 óbitos. O total de casos confirmados é de 551.317 e o de óbitos, 10.778. Os recuperados são 528.844 (96% dos casos).

Dos óbitos divulgados, três ocorreram entre novembro e dezembro de 2020, os demais entre os dias 10 de janeiro e 2 de fevereiro. A atualização teve ainda 11 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Ametista do Sul (mulher, 77);

Araricá (homem, 54);

Canoas (mulher, 63);

Capão da Canoa (mulher, 86);

Carazinho (homem, 64);

Caxias do Sul (homem, 85);

Caxias do Sul (homem, 80);

Erechim (mulher, 64);

Esteio (homem, 67);

Giruá (mulher, 87);

Gravataí (homem, 43);

Itaqui (homem, 68);

Lavras do Sul (mulher, 53);

Mata (mulher, 82);

Montenegro (mulher, 91);

Montenegro (mulher, 89);

Montenegro (homem, 85);

Não-me-toque (mulher, 85);

Nova Alvorada (homem, 78);

Novo Hamburgo (homem, 46);

Novo Hamburgo (homem, 91);

Novo Hamburgo (homem, 81);

Novo Hamburgo (homem, 68);

Piratini (mulher, 84);

Porto Alegre (homem, 66);

Porto Alegre (mulher, 87);

Porto Alegre (mulher, 85);

Porto Alegre (mulher, 91);

Porto Alegre (mulher, 94);

Porto Alegre (homem, 72);

Porto Alegre (homem, 89);

Porto Alegre (mulher, 61);

Porto Alegre (homem, 84);

Porto Alegre (mulher, 84);

Porto Alegre (homem, 76);

Porto Alegre (mulher, 88);

Porto Alegre (homem, 74);

Porto Alegre (homem, 69);

Porto Alegre (homem, 72);

Porto Alegre (mulher, 74);

Porto Alegre (mulher, 80);

Porto Alegre (mulher, 79);

Porto Alegre (homem, 58);

Porto Alegre (mulher, 91);

Porto Xavier (mulher, 51);

Rio Grande (mulher, 69);

Sagrada Família (homem, 85);

Santa Cruz do Sul (mulher,82);

Santa Maria (mulher, 63);

Santa Maria (mulher, 72);

Santa Maria (homem, 73);

Santa Maria (homem, 87);

Santana do Livramento (mulher, 84);

Santo Ângelo (mulher, 52);

Santo Ângelo (mulher, 51);

São Francisco de Assis (mulher, 84);

Sapiranga (mulher, 81);

Uruguaiana (mulher, 71);

Uruguaiana (mulher, 81);

Uruguaiana (homem, 68);

Venâncio Aires (homem, 52);

Vespasiano Corrêa (mulher, 86);

Viamão (mulher, 57).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Água Santa – 1

Agudo – 12

Ajuricaba – 1

Alecrim – 1

Alegrete – 29

Alegria – 2

Alvorada – 116

Ametista do Sul – 1

André da Rocha – 1

Anta Gorda – 7 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 2, 2021

Pacientes de Manaus

O Rio Grande do Sul recebeu, no início da noite de segunda-feira (1º), 17 pacientes vindos de Manaus para receber atendimento para Covid-19 em leitos clínicos. Nove pessoas foram levadas ao Hospital Universitário de Canoas e oito encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Caso algum paciente tenha o seu quadro piorado e precise de atendimento em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), poderá ser encaminhado ao Hospital de Clínicas. São 14 homens e três mulheres, com idades entre 33 e 70 anos.

