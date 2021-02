Porto Alegre Nossa Senhora de Navegantes é homenageada com carreata em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Santa passou seguida por carros por diversos pontos de Porto Alegre. Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA Santa passou seguida por carros por diversos pontos de Porto Alegre. (Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA) Foto: Maria Ana Krack/Arquivo PMPA

Na manhã desta terça-feira (2) foram realizadas missa e carreata em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. A celebração, realizada desde 1871, ocorreu neste ano no Santuário Navegantes, na Zona Norte.

Em função da pandemia, a procissão que tradicionalmente reúne milhares de porto-alegrenses, foi substituída por uma missa transmitida nas redes sociais.

No santuário, pouquíssimos convidados acompanharam a celebração liderada pelo arcebispo dom Jaime Spengler. Respeitando os protocolos de segurança, o uso de máscara foi obrigatório, assim como o distanciamento social e uso de álcool em gel.

O prefeito Sebastião Melo, ao lado da primeira-dama Valéria Leopoldino, participou da celebração. “A fé mobiliza e transforma as pessoas. Juntas, elas melhoram a cidade”, disse Sebastião Melo.

Diferentemente de edições passadas, a imagem da santa não partiu da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Centro, e sim do Santuário Navegantes, na Zona Norte. Para evitar a aglomeração de fiéis, uma carreata percorreu a cidade com a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes. Por medida de segurança sanitária, os fiéis não foram autorizados a sair dos veículos no meio do percurso.

O trajeto foi acompanhado e monitorado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os locais foram a Catedral Metropolitana de Porto Alegre (rua Duque de Caxias, 1047 – Centro Histórico); o Santuário Santa Rita de Cássia (rua Jacundá, 345 – Guarujá); o Santuário Nossa Senhora Aparecida (praça Senador Alberto Pasqualini, 120 – Ipanema); o Santuário Mãe de Deus (rua Santuário, 400 – Cascata); e o Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima (rua Nossa Senhora de Fátima, 50 – Rubem Berta).

Carreata Nossa Senhora de Navegantes





