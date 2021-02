Rio Grande do Sul Defesa Civil do RS emite alerta de chuvas intensas e rajadas de vento

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Área em vermelho pode ter descargas elétricas e eventual queda de granizo. Foto: Reprodução Área em vermelho pode ter descargas elétricas e eventual queda de granizo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Defesa Civil RS emitiu nesta terça-feira (2), um alerta de chuvas intensas com rajadas de vento até 60km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo na área em vermelho no mapa, que envolve principalmente a região Sul, Fronteira Oeste e Noroeste do Estado, além de parte da região Central.

Em caso de emergência, deve-se ligar para 199 ou 193.

Estiagem

Divulgado na última semana, um balanço do enfrentamento e prevenção à estiagem no Rio Grande do Sul informou que, para mitigar os danos causados pelos meses de seca, entre o final de 2019 e o começo de 2020, já foram empregados R$ 23,1 milhões para perfuração de poços, construção de açudes e pagamento de horas-máquina na recuperação de estradas.

O valor representa quase metade do total previsto no Plano de Enfrentamento à Estiagem, anunciado em julho do ano passado, de R$ 55,1 milhões, com repasses do Estado, da Assembleia Legislativa e do governo federal, por meio do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) e da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). A outra metade dos recursos, de cerca de R$ 29 milhões, correspondem ao valor que viria da Funasa, mas que foram contingenciados pela União.

A ação coordenada é o resultado de um grupo de trabalho estabelecido desde janeiro de 2019 – composto pelas secretarias de Obras e Habitação (SOP), Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e pela Defesa Civil – e que buscou apoio da Assembleia e da Bancada Federal gaúcha no sentido de viabilizar meios de prevenção e de antecipação de cuidados em relação a futuras estiagens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul