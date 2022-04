Rio Grande do Sul Ministro do Tribunal de Contas da União visita o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Nardes entregou à desembargadora Iris um exemplar da sua obra "Governança e Esperança" Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS Nardes entregou à desembargadora Iris um exemplar da sua obra "Governança e Esperança". (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

A presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, recebeu, no começo da noite de segunda-feira (11), a visita do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) João Augusto Nardes.

Na ocasião, ele disse que “está cumprindo uma agenda pelo Brasil afora com o intuito de difundir a tese da implantação da governança nos tribunais”, acrescentando que já realizou missão semelhante também junto ao Executivo federal.

“O presidente do CNJ [Conselho Nacional de Justiça] e do STF [Supremo Tribunal Federal], ministro Luiz Fux, está implementando um comitê no CNJ para tratar desse assunto tão relevante para o Judiciário brasileiro”, afirmou o ministro.

A presidente do TJ-RS agradeceu a visita de cortesia e lembrou que Nardes é “atento e participativo” com todos as iniciativas da Justiça Gaúcha desde a época em que era parlamentar. No que se refere à governança, a desembargadora afirmou que “o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já vem avançando nesse quesito, inclusive com a implantação, na gestão anterior, do Programa de Compliance”.

O desembargador Carlos Cini Marchionatti e o juiz-assessor José Luiz Leal Vieira também participaram da reunião, realizada no gabinete da presidência do TJ-RS.

